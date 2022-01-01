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人気のプレイリスト

1. 夏うた J-POP Unlimited
1. 夏うた J-POP Unlimited
aiko, サザンオールスターズ, 嵐 ほか
2. All Hits
2. All Hits
Latto, マライア・キャリー, エド・シーラン ほか
3. FRESH J-POP
3. FRESH J-POP
平井 大, 米津玄師, 優里 ほか
4. Hot Singles Japan
4. Hot Singles Japan
NiziU, Official髭男dism, Aimer ほか
5. カフェ・ポップス
5. カフェ・ポップス
Abe Parker, HONNE, Em Beihold ほか
6. 夏うたポップス Unlimited
6. 夏うたポップス Unlimited
アヴリル・ラヴィーン, カミラ・カベロ, チャーリー・プース ほか
7. REDISCOVER BTS
7. REDISCOVER BTS
BTS, Jung Kook
8. Best of Mr.Children
8. Best of Mr.Children
Mr.Children, 桑田 佳祐 ＆ Mr.Children
9. Pop Culture
9. Pop Culture
Nathan Dawe, レディー・ガガ, Lauren Spencer-Smith ほか
10. Hot In Japan
10. Hot In Japan
Official髭男dism, 藤井 風, back number ほか
11. Summer Chill
11. Summer Chill
 Stephen Day, Cautious Clay, サバ ほか
12. カフェ R&B
12. カフェ R&B
Conor Albert, Max Pope, ケシ ほか
13. 晴れた朝に聴きたい洋楽
13. 晴れた朝に聴きたい洋楽
The Kid LAROI, ジャスティン・ビーバー, MAX ほか
14. New Start for 2022 Unlimited
14. New Start for 2022 Unlimited
YOASOBI, 米津玄師, RADWIMPS ほか